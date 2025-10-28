Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Düzcelilerin bayrak hassasiyeti: Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyetle dikkat çekti

Düzcelilerin bayrak hassasiyeti: Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyetle dikkat çekti

12:3428/10/2025, منگل
G: 28/10/2025, منگل
DHA
Sonraki haber

Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü nedeniyle sosyal deney gerçekleştirdi. Deneyde Düzceliler, Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyetle dikkat çekti.

Şehir merkezinde zabıta ekipleri, bayrak asma çalışması sırasında vatandaşlardan yardım istedi. 

Bu sırada görevli personel, elindeki bayrağı bilerek elinden kaçırdı. 

Sosyal deney kapsamında bayrağın yere düşmemesi için önlem alınmıştı. 

Ancak vatandaşlar, bayrağın yere temas etmemesi için hemen müdahale ettiği anlar kameralarla kaydedildi. 

Düzce Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü.

#Düzce
#Türk Bayrağı
#Sosyal Deney
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye'nin Eurofighter hamlesi...