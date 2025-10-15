Edirne’de ceviz hasadı başladı: Rekolte geçen seneye göre düşük





Edirne İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş ise, Karaağaç köyünde üreticilerin yoğun bir mesai içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:





"Bölgemizin en önemli üretim alanlarından biri olan Karaağaç köyünde yaklaşık 2 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılıyor. Bu yıl başında yağan kar ve yaz boyunca süren kuraklıktan üreticilerimiz ciddi şekilde etkilendi. Geçen yıllarda ağaç başına ortalama 20 kilogram ceviz alınırken, bu yıl verim 13-15 kilograma kadar düştü."