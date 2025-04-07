Erzincan'da kuzular anneleriyle buluştu: 'Yağışlar peynir üretimini bereketlendirecek'

Besici Mustafa Yıldırım, "Anne doğurduğu kuzunun kokusunu alıyor. Bu kadar kuzunun içerisinden kendi yavrusunu seçerek buluyor ve ona sütünü veriyor. Başka bir kuzu onu emmeye geldiğinde o sütü salgılamıyor. Kendi yavrusunun geldiğini anladığı zaman anne o sütü salgılıyor. Daha sağlıklı doyuruyor, bu da kuzunun erken yetişmesini sağlıyor." dedi.



