Erzincan'ın merkezinde bahar köylerinde kış yaşanıyor

Şelaleyi ziyaret eden bir vatandaş, "Erzincan'da şu anda 2 farklı mevsim aynı anda yaşanıyor. Erzincan merkezde bahar etkili olurken herkes neredeyse kısa kolluyla geziyor. Girlevik Şelalesi'nde ise hala kar mevcut. Burada sanki Ocak ayındaymışız gibi bir mevsim var" dedi.







