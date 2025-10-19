Erzurum Oltu'da gassallık eğitimi verildi: 30 saatlik eğitime 48 kişi katıldı

Kursiyerlerden Erbil Varol ise kursun önemine dikkat çekerek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. Hocamız bizlere cenazenin yıkanması, kefenlenmesi gibi işlemleri çok güzel bir şekilde anlattı. Hayatta ne zaman neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Böyle bir durumda zorlanmamak adına bu eğitimi almak çok kıymetliydi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.



