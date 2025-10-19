Yeni Şafak
Erzurum Oltu'da gassallık eğitimi verildi: 30 saatlik eğitime 48 kişi katıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde, Oltu Halk Eğitimi Merkezi ve Oltu İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Cenaze Hizmetleri Kursu" düzenlendi. 30 saatlik kursa 14 erkek ve 34 kadın kursiyer katıldı.

Erkek kursiyerlere İlçe Müftülüğünde görev yapan imam hatip Cafer Alkan tarafından eğitim verildi. Alkan, kursun içeriği hakkında bilgi vererek, "Cenazenin nasıl yıkanacağı, nasıl kefenleneceği, mahremiyet kurallarına nasıl dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda eğitim verdik. Bu bilgileri kursiyerlerle paylaşarak faydalı olmaya çalıştık. Kursun oldukça verimli geçtiğine inanıyorum" dedi.


Kursiyerlerden Erbil Varol ise kursun önemine dikkat çekerek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. Hocamız bizlere cenazenin yıkanması, kefenlenmesi gibi işlemleri çok güzel bir şekilde anlattı. Hayatta ne zaman neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Böyle bir durumda zorlanmamak adına bu eğitimi almak çok kıymetliydi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.


Cenaze hizmetleri alanında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için düzenlenen kursun, ilerleyen dönemde yeniden açılması planlanıyor.


