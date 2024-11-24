Erzurum'da kuruldu Türkiye'nin en büyüğü oldu: Tüm öğrenci ve akademisyenlere büyük katkı sağlayacak

"Türkiye'nin en büyük baskı müzesi niteliğinde"





Daha sonra 2021 yılında başlatılan çalışmayla Türkiye'nin en kapsamlı baskı müzesinin oluşturulması fikrinin doğduğunu ifade eden Haşıloğlu, şöyle konuştu:

"Müze, 700 metrekare üzerine kurulu. Türkiye'nin en büyük baskı müzesi niteliğinde. İçinde 40'a yakın baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası makineler mevcut. Bunların yanı sıra on binlere varan metal harf dediğimiz hurufat var. Hurufatın içerisinde sadece Türkçe karakterler yani Latin karakterler değil aynı zamanda Arapça karakterler de var. Bu anlamda çok değerli bir koleksiyon."



