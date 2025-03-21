Erzurum'da kuzular annelerine kavuştu

İki ay annelerinden ayrı tuttuğumuz kuzuları bir süre sonra buluşturuyoruz. Bin 150 anaç koyunumuz var. 950 kuzu dünyaya geldi. Kışın zor şartlarını atlatıp, ilkbahar buluşmasına şahit olduk. Kuzular doğduktan sonra sadece beslenme için anneleriyle bir araya getiriyoruz. Anne ayrı, kuzular ayrı yerde bakılıyor. Yaylaya çıkana kadar bu uygulama devam edecek" dedi.