Et yiyeni bile var: Kimse korkudan yanlarına yaklaşamıyor işte dünyanın en ürkütücü bitkileri

Dünyanın farklı yerlerinde yetişen görüntüsü ve özellikleriyle dikkat çeken bitki türlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bazı bitkiler görenleri şaşkına çevirirken bazılarının ürkütücü görüntüsünden yanlarına bile yaklaşılamıyor. İşte milyonlarca kişinin severek yediği kuruyemişin işlem görmeden önceki hali ve dalındaki o ilginç görüntüsü...
Bu kadar bitki arasında en korkutucu olanı, pirananın bitki versiyonu olan bu etobur bitki muhtemelen... Aynı zamanda kendisi büyük bir parazit. Fotosentesez yapmıyor, yanındaki bitkilerden mineral çalıyor ve et yiyerek besleniyor.
Ölü Adamın Parmakları
Xylaria polymorpha, (ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle herkesi ürkütüyor.
Kanayan Diş Mantarı (Bleeding Tooth Fungus)"Yenilmez" olarak sınıflandırılmış bu bitki, "Şeytanın dişi", "çilek ve krema" olarak da isimlendirilebilen bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç.Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.
Aristolochia Salvadorensis
Kanlı bir kuru kafaya benzeyen "Aristolochia Salvadorensis" bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli.
Anavatanı; yağmur ormanları ile çevrilen tropik iklimlere sahip Güney Amerika ve Asya toprakları. Bu bölgelerde ağaç kovuklarında ve kayalık yamaçlarda kendiliğinden kolayca yetişiyorlar.
Clathrus archeri
Çarpıcı ve ürkütücü görüntüsü ile çok ilginç bir mantardır ve Birinci Dünya Savaşı’nın (1914) başlangıcında anavatanı Avustralya veya Yeni Zelanda’dan Avrupa’ya taşındığı sanılmaktadır. Clathrus archeri mantarı için kısaca ahtapot boynuzu da deniyor.
Yaşarken dünya güzeli, solduğunda ölüm çiçeği
Renkliliği ve çeşitliliği ile ön plana çıkan, tam bir şifa kaynağı olan aslanağzı çiçekleri, solduklarında 'kurukafayı' andıran görüntüleri ile adeta kan donduruyor.
Akdeniz çevresinde sık görülen 'Aslanağzı' çiçeği tek yıllık otsu bitki türleri, solduğunda 'kurukafaya' benzemesiyle antik toplumlarıda 'ölüm çiçeği' yakıştırması yapıldığı belirtiliyor.
Severek tükettiğimiz kaju fıstığının dalındaki görüntüsü de oldukça ilginç.
İşte dünyanın en ürkütücü bitkileri...