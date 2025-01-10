Et yiyeni bile var: Kimse korkudan yanlarına yaklaşamıyor işte dünyanın en ürkütücü bitkileri

Kanayan Diş Mantarı (Bleeding Tooth Fungus)"Yenilmez" olarak sınıflandırılmış bu bitki, "Şeytanın dişi", "çilek ve krema" olarak da isimlendirilebilen bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç.Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.







