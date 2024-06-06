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Hayat

Evin duvarının içinden çıktı: Hayrete düşüren görüntü

13:06 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:07 - 6/06/2024 Perşembe
IHA
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Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç görenleri hayrete düşürdü. Duvarın içinden çıkan ağaç ile ilginç bir görüntü oluştururken, görenlerin ilgi odağı oldu.

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Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç görenleri hayrete düşürdü. 

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Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesinde yüksek bir tepenin üzerinde bulunan ve uzun yıllar yazlık ev olarak kullanıldıktan sonra terk edilen evin duvarlarından ve içinden çıkan ağaçlar evi kuşattı.


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Duvarın içinden çıkan ağaç ile ilginç bir görüntü oluştururken, görenlerin ilgi odağı oldu.

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#Kahramanmaraş
#Türkiye
#ağaç
#ev
31 dakika önce
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