Evin duvarının içinden çıktı: Hayrete düşüren görüntü

Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç görenleri hayrete düşürdü. Duvarın içinden çıkan ağaç ile ilginç bir görüntü oluştururken, görenlerin ilgi odağı oldu.

1 / 4 Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç görenleri hayrete düşürdü.

2 / 4 Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesinde yüksek bir tepenin üzerinde bulunan ve uzun yıllar yazlık ev olarak kullanıldıktan sonra terk edilen evin duvarlarından ve içinden çıkan ağaçlar evi kuşattı.



3 / 4 Duvarın içinden çıkan ağaç ile ilginç bir görüntü oluştururken, görenlerin ilgi odağı oldu.