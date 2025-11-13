Yeni Şafak
Fatih Ürek'in ailesinde miras krizi iddiası: ‘Kasadaki mücevherleri tek tek…’ Menajerinden flaş cevap

17:1913/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Evinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in tedavisi sürerken, ablalarının hastane koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edilmişti. Menajerinden cevap gecikmedi.

15 Ekim’de evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, kalbi 20 dakika durduktan sonra yeniden hayata döndürüldü. Ünlü sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Fatih Ürek, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ünlü ismin ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastane koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edilmişti.

'KASADAKİ MÜCEVHERLERİ TEK TEK...'

Ayrıca bir canlı yayın programında, "Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan" iddiaları öne sürülmüştü.





Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den iddialara yanıt gecikmedi.

“Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz” şeklinde konuşan Mert Siliv 30 gündür güzel haber beklenen Fatih Ürek için dua edenlere de teşekkür etti.

#Fatih Ürek
#miras
#sosyal medya
