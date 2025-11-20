Yeni Şafak
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili flaş iddia: Menajerinden yeni açıklama geldi

16:0020/11/2025, Perşembe
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında menajeri Mert Siliv’den yeni açıklama geldi. Menajeri, Fatih Ürek'in hem ailesi hem de son sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara karşı son noktayı koydu.

Yoğun bakımda 30 gündür tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Menajeri, spekülasyonlara açıklık getirileceğini ve doğru bilgilerin paylaşılacağını duyurdu.

Menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek hakkında sık sık yeni haberlerin çıkmasının ardından menajeri Mert Siliv yaptığı paylaşımda; "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız" dedi.


Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Mert Siliv, "30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek" dedi.


Yeni komplikasyonlar iddiaları

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek'in son sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken, ünlü isim de oluşan yeni komplikasyonlar korkuttu. 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in uzun süre yatakta kalması sonucu cildinde yaralar oluştuğu iddia edildi.

