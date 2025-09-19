Fotoğrafa baktı kendinden utandı: Tam tamına 108 kilo verdi işte değişimin sırrı

İngiltere'de yaşayan 36 yaşındaki Dale Forrest, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam sonucu 203 kiloya kadar çıkmıştı. Ancak kısa sürede 108 kilo vererek inanılmaz bir değişim yaşadı. Forrest’ın hayatını değiştiren o fotoğraf karesi ve dönüşümün sırrı, herkese ilham kaynağı oldu.
İngiltere’nin Bolton kasabasında yaşayan 36 yaşındaki Dale Forrest, yıllarca mücadele ettiği fazla kilolar nedeniyle kendini eve kapatmıştı. Günlük beslenme rutininde sabah böreği, akşam pizza ve sağlıksız içecekler gibi yüksek kalorili yiyecekler yer alıyordu.
Tartıda 203 kiloyu gören Forrest, bir şeyler yapmak istiyor ancak bir türlü eyleme geçemiyordu.
Hayatını değiştiren fotoğraf karesi
Dale Forrest, bir gün düğün fotoğraflarına bakarken kendinden utandı ve eşine dönüp artık kilo vermeye kararlı olduğunu söyleyerek söz verdi. İlk iş olarak, mutfaktaki tüm abur cuburlar olmak üzere sağlıksız ne kadar şey varsa temizledi.
Düşük kalorili, sağlıklı bir diyete başlayan Dale, kendine günlük 1500 kalori hedefi koydu. İstikrarlı ve azimli bir şekilde diyetini uygulayan adam, ilk ayda toplam 9 kilo verdi.
Başlarda egzersiz yapmak için kendinde enerji bulamasa da, üçüncü ayın sonunda verdiği 45 kilo ile birlikte spor salonuna yazıldı.
"Eski usulle, doğal yollarla başardım"
Zayıflama süreci boyunca herhangi bir ilaç ya da zayıflama iğnesi kullanmayan Dale Forrest, "Kısa yolları seçmedim. Eski usulle, doğal yollarla başardım" dedi.
Dale Forrest, Eylül 2024'te başladığı zayıflama serüveninde toplamda 108 kilo verdi. Önceden çocuklarıyla dahi oynayamayan adam, şimdilerde çocuklarıyla koşuyor, onları omuzlarına alıyor ve enerjik bir baba olarak aile hayatının tadını çıkarıyor. Dale Forrest, önümüzdeki aylarda yaklaşık 9 kilo daha vererek hedeflediği forma ulaşmayı planlıyor.