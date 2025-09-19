Fotoğrafa baktı kendinden utandı: Tam tamına 108 kilo verdi işte değişimin sırrı

Hayatını değiştiren fotoğraf karesi

Dale Forrest, bir gün düğün fotoğraflarına bakarken kendinden utandı ve eşine dönüp artık kilo vermeye kararlı olduğunu söyleyerek söz verdi. İlk iş olarak, mutfaktaki tüm abur cuburlar olmak üzere sağlıksız ne kadar şey varsa temizledi.







