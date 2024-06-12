Geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le dünyaevine giren Umuda Koşanlar Derneği Kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik hakkında Merve Songur isimli bir kadın çirkin bir paylaşımda bulundu. Tepki çeken paylaşım sonrası Merve Songur gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Songur, özür diledi.
Oyunculukta kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle herkesin gönlüne taht kurdu.
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana el uzatan Gamze Özçelik mutluluğu buldu.
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 3 gün önce nikah masasına oturdu.
Reshad Strik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla tanınıyor.
Özçelik ile Strik'in nikahında çekilen kareler de sosyal medyada gündem oldu.
Özçelik'in evlilik haberinin ardından bir paylaşım yapan Merve Sungur isimli bir kişi yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.
Merve Sungur, "Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" şeklinde çok çirkin sözler sarfetti.
Hatta Haluk Levent de yorumu görünce, "Merve! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim tweeti" ifadelerini kullanmıştı.
Bu yorumdan kısa süre sonra sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındığını paylaştı.
Sungur daha sonra ise "Dünkü yaptığım saçma paylaşım için herkesten özür diliyorum ben konunun ne olduğunu bile bilmiyordum" dedi.