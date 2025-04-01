Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Gaziantep turizmde 'çifte bayram'' yaşıyor: Şehirde iğne atsan yere düşmüyor

Gaziantep turizmde 'çifte bayram'' yaşıyor: Şehirde iğne atsan yere düşmüyor

14:271/04/2025, Tuesday
AA
Sonraki haber

Güneydoğu'nun tarihi mekanları ve gastronomisiyle önde gelen kentlerinden Gaziantep'te turizm yoğunluğu yaşanıyor. UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kent, bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kent, bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Gaziantep Kalesi ve çevresi ile Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, tarihi Tahmis Kahvesi'nin bulunduğu alanlarda turizm yoğunluğu yaşanıyor.

Gastronomisi ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kent, turizmde adeta çifte bayram yaşıyor.



Acente sorumlusu Gül Er, GAP'a sürekli tur düzenlediklerini belirterek, "Her geldiğimde çok severek geziyorum. Yine bu bayram 50 kişilik grupla geldik. Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı çok seviyoruz. Herkes çok memnun ama en çok da yemeklerini merak ediyorlar." diye konuştu.



Kente gelen turistlerden Neşe Koçanalı da Gaziantep'e ikinci kez geldiğini ve çok sevdiğini ifade ederek, kentin çok kültürlü bir şehir olduğunu ve görülecek birçok yeri olduğunu kaydetti.



Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Selim Bağcı ise her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Bayramın üçüncü gününde sokaklar cıvıl cıvıl." dedi.



#gaziantep
#kültür
#turizm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Annelere doğum yardımı parası ne zaman ödenecek? Başvuru şartları...