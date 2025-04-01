Gaziantep turizmde 'çifte bayram'' yaşıyor: Şehirde iğne atsan yere düşmüyor

Acente sorumlusu Gül Er, GAP'a sürekli tur düzenlediklerini belirterek, "Her geldiğimde çok severek geziyorum. Yine bu bayram 50 kişilik grupla geldik. Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı çok seviyoruz. Herkes çok memnun ama en çok da yemeklerini merak ediyorlar." diye konuştu.







