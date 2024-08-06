Gazze'de yeni tehlike: Binlerce çocuk tehdit altında

Karaciğer yetmezliği vakalarının yüzde 70'i ölümle sonuçlanıyor





Hepatit'in Sağlık Bakanlığının karşılaştığı en büyük meydan okumalardan olduğunu ifade eden Ferrar, "Haftada 2-3 hastamız fulminan Hepatit safhasına giriyor. Bunların bazılarında Hepatik ensefalopati (karaciğer hastalıkları nedeniyle oluşan beyin hasarı) ya da karaciğer yetmezliği baş gösteriyor ve yüzde 70'i ölümle sonuçlanıyor. Yani fulminan Hepatit safhasına giren 3 vakadan 2'si ölümle sonuçlanıyor." diye konuştu.





Ferrar, dünyada bu hastalığın aşısı olduğunu, komşu ülkelerin çoğunda bu aşıların yapıldığını ancak Gazze'de aşı bulunmadığını dile getirdi.



