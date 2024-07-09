Görünce hayatlarının şokunu yaşadılar: Apartmanın giriş kapısına örülen duvar 'pes' dedirtti

Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından binanın çevresini dolaştığında arka tarafta başka bir kapı açıldığını fark ettiğini ifade eden Başoğlu, "Binamızın girişine geldiğimizde duvar örüldüğünü gördük. Bu konuda şaşkınız. İnanmayanlar oldu. Hatta ne alaka dediler. Çünkü biz komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Lakin durum gerçek ve müteahhit binanın arka tarafına bir giriş yaptığını, binanın artık girişinin buradan olduğunu söyledi."