Gülse Birsel'e tepkiler dinmiyor: Haddi aşan sözlere Vural Çelik'in kardeşi ateş püskürdü

"Nevi şahsına münhasır biriydi. Herkese kendi kendine küser, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Hediye konusu setin şakası haline geldikçe ‘Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?’ cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir ‘mağdur persona’sı vardı. Şenay Gürler’le kahve içmeye mi çıkıyoruz, ‘Vaay tabii sosyete bizi davet etmez!’, ‘Yok ben garibanım zaten, kahve ısmarlamazsınız bu fakire’ filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikâyetleri vardı. Bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp ‘Onsuz olmaz’ dememi bekledi. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili yakışıksız cümleler etmeseydi. İçimde kalan üzüntü şudur: Son aylarda magazine verdiği bir röportaj karşıma çıktı. ‘Bir Gülse Birsel işinde rol alır mısınız?’ sorusuna ‘Ben ona hata yapmış olabilirim, o bana yapmış olabilir, 3 günlük dünya’ diyor. Sonuna kadar katıldım söylediklerine ve şöyle düşündüm; ‘Muhakkak bir galada filan karşılaşınca sarılır muhabbet ederiz. Bir ara nasıl olsa denk geliriz.’ Perde çok erken kapandı. Allah rahmet eylesin."







