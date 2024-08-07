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Hayat

Gün doğumunda su yüzüne çıkıyor öğleden sonra su altına giriyor: Görüntüleri herkesi mest ediyor

11:28 - 7/08/2024 Çarşamba
DHA

8 bin metrekarelik alanda açan nilüferler için düzenlenen tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, doğa tutkunları nilüferleri yakından kameralarıyla ölümsüzleştiriyor. Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL.

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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor.


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Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor.


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Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise nilüfer çiçekleri yetişiyor.


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Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. 

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Nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL.


#Konya
#Beyşehir
#nilüfer
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