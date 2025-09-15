Hatay'da ilk 'kırsal uydu kent': hak sahibi depremzedelerden tam not aldı

Masatlı, 6 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı 8. kura töreninin gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kura ile toplamda 8 bin 541 kırsal afet konutumuzun hak sahibini de belirlemiş olduk, Kumlu ve diğer ilçelerimizde kalıcı konutlarına kavuşmuş tüm hak sahibi vatandaşlarımıza yeni yuvalarında güvenli ve konforlu bir yaşam diliyorum. Devletimizin güçlü ve şefkatli elinin her daim Hatay'ımızın ve Hataylı hemşehrilerimizin üzerinde olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim."