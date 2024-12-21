Hatay'ın yaraları sarılıyor: Yeni çarşı ekonomiye can suyu olacak

Deprem felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay’da, şehrin köklü kültürünü ve sanatını geleceğe taşıyacak Kültür ve Sanat Çarşısı, afetzedelerin hizmetine sunuldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da, yeniden yapılanma çalışmaları hızla devam ederken, şehrin zengin kültürel mirası da ihmal edilmiyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde, AFAD koordinasyonuyla inşa edilen Kültür ve Sanat Çarşısı kapılarını açtı. 82 iş yeri atölyesi, yedi restoran, kafeterya, cep sinema ve toplantı salonundan oluşan çarşı, Hatay’ın tarihi el sanatlarını ve mutfak kültürünü yaşatmayı hedefliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Hatay, ipekçilikten mozaiğe, ney yapımından heykelciliğe kadar birçok sanat dalına ev sahipliği yapıyor. Bugün tanıtımını yaptığımız Kültür ve Sanat Çarşısı, sanatçılarımızın el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri bir alan olacak. Ayrıca burası, yöresel mutfağımızı da tanıtma fırsatı sunacak” dedi. Depremin yaralarını sarmaya devam eden Hatay, bu projeyle hem ekonomik hem de kültürel anlamda yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor.

1 /7 Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atılıyor.

2 /7 Şehrin kültürünü ve el sanatlarını yaşatılacağı Kültür ve Sanat Çarşısı; 82 iş yeri atölyesi, 7 restoran, kafeterya, cep sinema ve toplantı salonundan oluşuyor.

3 /7 İnsanların yüzlerindeki mutluluğun kendilerine moral olduğunu belirten Vali Masatlı, “Buraya gelen insanlarımızın hoş vakit geçirdiklerini gördükçe bizim bahtiyarlığımız ve mutluluğumuz daha da artacak.Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

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