Havaalanında tarantula operasyonu: Vücuduna bağladığı yüzlerce egzotik hayvanla yakalandı

'YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR'





Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Dairesi’nden Walter Silva, yakalanan hayvanların, milyonlarca dolarlık küresel yasadışı yaban hayatı ticaretinin bir parçası olduğunu ifade etti.





Silva, egzotik hayvanların koleksiyoncular ve geleneksel tıp için yüksek talep gördüğünü, özellikle Noel öncesinde bu tür ticaretin arttığını söyledi. Tarantula gibi uzun ömürlü hayvanların, koleksiyoncular için değerli birer "yatırım" olarak görüldüğü belirtilirken, çıyanların geleneksel tıp çalışmalarında kullanıldığı aktarıldı.



