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Hayat

Hediyelik eşya mağazası alev alev yandı: Havai fişekler peş peşe böyle patladı

07:43 - 8/09/2024 Sunday
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hediyelik eşya mağazasında yangın çıktı. Yangında mağazada bulunan havai fişekler tek tek patlarken, itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çabanın ardından söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında meydana geldi.


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Klimadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katta bulunan havai fişeklerin olduğu bölgeye sıçradı.


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Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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Ekipler patlamanın olduğu yangına canla başla mücadele verirken, iş yerinin hemen yanında bulunan oteldeki müşteriler tahliye edildi.


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Alevleri yarım saatlik mücadele sonrası kontrol altına alınırken, mağaza kullanılamaz hale geldi.


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Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Bursa
#yangın
#havai fişek
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