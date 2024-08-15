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Hayat

Kimse bu kadar beklemiyordu: Her birinden bereket fışkırdı

09:29 - 15/08/2024 Perşembe
IHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde bulunan meyve ağaçlarındaki verimlilik çiftçinin yüzünü güldürdü.Eskiden sadece kavak ağaçlarının olduğu yerde, şu an meyve ağaçlarının ürünleriyle vatandaşların yüzünü güldürdüğünü dile getiren Casım Sırrı, “Yıllar önce bölgede sadece kavak ağaçları vardı.Kimse bu topraklarda her türlü meyve ağacının yetişeceğini düşünmüyordu." dedi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde bulunan meyve ağaçlarındaki verimlilik çiftçinin yüzünü güldürdü.


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İran sınırındaki Esendere beldesinin Güvenli Mahallesi'nde yaşayan Casım Sırrı isimli vatandaş, topraklarında meyve fidanlarının dikimini gerçekleştirdiklerini ve hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ürün beklediklerini söyledi.


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Eskiden sadece kavak ağaçlarının olduğu yerde, şu an meyve ağaçlarının ürünleriyle vatandaşların yüzünü güldürdüğünü dile getiren Casım Sırrı, “Yıllar önce bölgede sadece kavak ağaçları vardı." 

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"Kimse bu topraklarda her türlü meyve ağacının yetişeceğini düşünmüyordu. Bizler de topraklarımızı işlemek ve daha verimli hale getirmek için her türlü meyve ağacının dikimini gerçekleştirdik." 

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"Son dönemde artan yağışlar sonrası ağaçlardan bereket fışkırıyor. İlçe genelinde bu tür örnekler çoğalacak gibi."

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"Bundan sonra her şeyi biz üreteceğiz, dışarıdan almamak için çabalayacağız inşallah” dedi.

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#Hakkari
#bereket
#Esendere
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