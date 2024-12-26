Sebze ve meyvelerin muhafaza edilmesi, pişen yemeklerin saklama koşulları ile ilgili arama motorlarında birçok bilgi yer alsa da doğru bilinen yanlışlar da halk arasında oldukça yaygınlaşmaya devam diyor. Bunlarda bir tanesi de pişen yemeklerin saklama koşulları... Sebze ve meyveler içeriğinde bulunan vitamin ve mineral bakımından çok zengin olsa da faydaları saymakla bitmeyen bu gıdalar doğru yerde muhafaza edilmediğinde zehre dönüşüyor. Özellikle uygun sıcaklıkta saklanmayan yemekler, zararlı bakterilerin üremesine neden olabilir. Peki yiyecekler nasıl saklanmalı? Buzdolabına koyulmaması gereken besinler neler? İşte cevabı...

1 /9 Sakın buzdolabına koymayın: Bu hata yemekleri adeta zehre dönüştürüyor...



2 /9 Gıda Standartları Kurumu (FSA), bu konuda uyarılarda bulunuyor. Yiyeceklerin güvenli bir şekilde saklanabilmesi için buzdolabınızın sıcaklığını en fazla 5°C'ye ayarlamanız gerektiğini belirtiyor.



3 /9 Ayrıca, buzdolabı sıcaklığını düzenli olarak kontrol etmeniz de önemli. Eğer buzdolabı beklenenden sıcaksa, yiyecekler daha çabuk bozulabilir ve tüketim için güvensiz hale gelebilir.





4 /9 Yiyecekler nasıl saklanmalı? Yiyecekleri Buzdolabına Hemen Koyun: Yemeklerin dışarıda kalma süresi 4 saati geçmemeli. Aksi halde, zararlı bakterilerin üremesi kolaylaşır.

5 /9 Doğru alanları kullanın: Yiyecekleri saklarken, çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı alanlarda muhafaza edin. Özellikle çiğ etin diğer yiyeceklere temasını önlemek için buzdolabının alt raflarında saklanması önerilir.





6 /9 Saklama süresine dikkat edin: Pişmiş yemeklerin buzdolabında en fazla 2 gün saklanması gerektiğini unutmayın. Daha uzun süre saklamak istiyorsanız, bu yiyecekleri dondurarak daha sonra tüketebilirsiniz.

7 /9 Dondurucunun sıcaklığını kontrol edin: Dondurucunuzun sıcaklığı -18°C veya daha düşük olmalıdır. Bu, bakterilerin üremesini tamamen durdurur ve yiyeceklerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.



8 /9 Tarihleri kontrol edin: Gıda ambalajlarında belirtilen son tüketim tarihine dikkat edin. Özellikle son tüketim tarihi geçmiş yiyecekler, sağlık için tehlike oluşturabilir. Eğer bu tarihten önce dondurursanız, yiyeceklerinizi daha uzun süre güvenle saklayabilirsiniz.



