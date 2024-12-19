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Hurda malzemelerden heykel ve maket yapıyor

Hurda malzemelerden heykel ve maket yapıyor

10:5919/12/2024, Perşembe
DHA
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<p>İlçe merkezinde yaşayan evli, 3 çocuk babası Mehmet Çataltaş, sanayi sitesinde yaklaşık 25 yıldır demir doğrama işiyle uğraşıyor.</p>
İlçe merkezinde yaşayan evli, 3 çocuk babası Mehmet Çataltaş, sanayi sitesinde yaklaşık 25 yıldır demir doğrama işiyle uğraşıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş, çocuk yaşlarda başladığı mesleğine yeni bir boyut kazandırdı. İşletmesinde kullandığı atık hurda malzemeleri değerlendiren Çataltaş, bunları heykel ile otomobil, gemi ve helikopter maketlerine dönüştürüyor.

Çocuk yaşlarda başladığı mesleğin içinde büyüyen Çataltaş, zamanla kendini geliştirip, işletmede kullandığı hurdaya çıkan malzemeleri de değerlendirmeye başladı.

Hurdalardan ilk başta heykel yapan Mehmet Çataltaş, elindeki çeşitli malzemeleri de gemi, helikopter, otomobil maketleri olarak tasarladı.

Dikiş makinesi parçalarından tüfek, ütüden gemi, yangın tüpünden otomobil maketleri yapan Çataltaş, çalışmalarını işletmesinin bir bölümünde açtığı sanatevinde sergiliyor.

Çalışmalar meraklıların da ilgisini çekiyor.

"Biz küçükken oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Azimli olarak başladığım zaman her şeyin en iyisini en güzelini yapıyorum. Burada da elimize geçen veya çalışmalardan kalan hurda malzemeleri değerlendirmek istedim."

#Sanat
#Zanaat
#Aktüel
#Heykel

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