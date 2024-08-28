Hurda okul arabasını karavana dönüştürmüştü: Türkiye-Nepal arası 25 bin km

Hindistan'da bir festivalin içinden geçtiklerini, bu sırada herkesin kendilerini alkışladığını, maceralı bir yolculuk olduğunu anlatan Mert, şunları dile getirdi:





"Aracımızın bozulmasıyla alakalı birkaç problem yaşadık. Hindistan'da şarj dinamosu yandı, bu konuyla alakalı arabayı iterek çalıştırmak için 15 kişi gerekiyordu. Hindistan'ın kalabalığından dolayı buna bir şekilde ulaşabiliyorduk. Pakistan'da çölde Taliban'dan bizi korumak için devlet eskortlar bağladı bize şehirden şehre ulaşmak için. Kum fırtınalarına girdik, önümüzü göremedik, eskortları kaçırdık, onlar bizi buldular, biz onları sonra tekrardan kaybettik."