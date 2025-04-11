Husumetli aileler barışta gözyaşı döktü

Barış yemeğinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Rabb'im, inşallah hem bu ailelerimize hem salonda bulunan kardeşlerimize hem de bu coğrafyada yaşayan tüm insanlara bir daha böyle acılar yaşatmasın. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.