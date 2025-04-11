İç organları dışarıda doğan Ebrar bebek 70 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu

Anne Ayten Kaygısız, gebeliğinin 3'ncü ayındaki kontrollerinde bebeğinde dev omfalosel rahatsızlığı tespit edildiğini, eşiyle çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.





Bebeğinin hastalığıyla alakalı birçok kentteki hastane ve kliniğe müracaat ettiklerini anlatan Kaygısız, her gittikleri yerden olumsuz cevap aldıklarını ifade etti.

Bebeğinin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için eşiyle ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kaygısız, "Mersin, Kayseri ve Konya'daki hastane, klinik ve doktorları gezdik. Hepsinde de 'bu gebelik sonlandırılsın, bu bebek down sendromlu şekilde doğar, siz bunu kabul ediyor musunuz?' denildi ama biz hiçbir şekilde pes etmedik. 70 gün boyunca evladımın başında bekledim, çok zor oldu. Bebeğim 70 gün boyunca çok çabaladı, çok savaşçı bebek. Biz de bir o kadar savaştık ve başardık." diye konuştu.



