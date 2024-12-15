İçme suyu alarmı: Milyonlarca kişi tüketti hızla çevreye yayılıyor

Fransa'da yapılan bir araştırma 2 bin 300’den fazla belediyede içme suyunda radyoaktif tritium bulunduğunu ortaya koydu. 16 milyondan fazla kişi, sağlığa zararlı olabilecek düzeyde kirlenmiş su tüketiyor.
Mediapart ve Criirad’ın araştırmasına göre, Fransa'da 2 bin 300’den fazla belediyede içme suyunda radyoaktif tritium tespit edildi.
Dış basında yer alan haberlere göre, bu kirliliğin özellikle nükleer santrallerin bulunduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirtilirken, 16,3 milyon kişi içme suyunda tritium seviyesinin 2 radyoaktif madde miktarı aştığı bölgelerde yaşıyor.
Yapılan ölçümlere göre en yüksek kirlilik Île-de-France, Vienne ve Loire nehirleri çevresinde görülüyor.
Çevreye yayılıyor
Tritium, hidrojenin radyoaktif bir izotopu olup, nükleer tesisler ve testler gibi insan kaynaklı faaliyetlerden çevreye yayılabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü, tritium için içme suyu güvenlik sınırını 10 bin radyoaktif madde miktarı olarak belirlerken, Fransa’da bu sınır 100 radyoaktif madde miktarı olarak kabul ediliyor.
Ancak Criirad 2 radyoaktif madde miktarı üzerindeki seviyeleri “kirlilik” olarak değerlendiriyor.