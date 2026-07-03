İflas kararı verilen Ekleristan Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde: Antep fıstıklı eklerden başka bir madde çıktı

MEVZUATA GÖRE TAĞŞİŞ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR





Gıda mevzuatına göre, etikette belirtilen ham madde yerine farklı ve daha düşük maliyetli bir bileşenin kullanılması "taklit veya tağşiş" olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hem tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıdığına hem de yürürlükteki gıda mevzuatına aykırı olduğuna dikkat çekiyor.







