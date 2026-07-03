İflas kararı verilen Ekleristan Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde: Antep fıstıklı eklerden başka bir madde çıktı

Bir dönem Türkiye genelinde 425 şubeye kadar ulaşan Ekleristan isimli marka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tağşiş listesine girdi. Firmanın Antep fıstıklı eklerinin içinde bambaşka bir maddenin yer aldığı tespit edildi.
İflas kararıyla gündeme gelen Ekleristan, bu kez denetim raporuyla dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim raporuna göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren İflas Hal. Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen, 11 Şubat 2026 üretim tarihli "Antep fıstıklı ekler" ürününde yapılan analizlerde ay çekirdeği bulundu.
Raporda, ürünün etiketinde Antep fıstığı bilgisi yer almasına rağmen içerikte daha düşük maliyetli ay çekirdeği kullanıldığı belirtildi.
MEVZUATA GÖRE TAĞŞİŞ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR
Gıda mevzuatına göre, etikette belirtilen ham madde yerine farklı ve daha düşük maliyetli bir bileşenin kullanılması "taklit veya tağşiş" olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hem tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıdığına hem de yürürlükteki gıda mevzuatına aykırı olduğuna dikkat çekiyor.