İHH su krizinin yaşadığı Gazze'de tankerlerle su dağıttı

Su krizinin yaşandığı Gazze'de İHH ekipleri, tankerlerle temiz su dağıttı. Su tankerlerini gören Filistinliler ise büyük sevinç yaşadı.
İsrail saldırıları ve ambargosunun temiz su krizini derinleştirdiği Gazze Şeridi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna gelen 4 tankerle temiz su dağıtımı yapıldı.
Filistinliler bidonlarına doldurduğu sular ile günlük ihtiyaçlarının küçük bir kısmını karşılamaya çalışıyor.