Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İHH su krizinin yaşadığı Gazze'de tankerlerle su dağıttı

İHH su krizinin yaşadığı Gazze'de tankerlerle su dağıttı

10:0321/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Su krizinin yaşandığı Gazze'de İHH ekipleri, tankerlerle temiz su dağıttı. Su tankerlerini gören Filistinliler ise büyük sevinç yaşadı.

İsrail saldırıları ve ambargosunun temiz su krizini derinleştirdiği Gazze Şeridi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna gelen 4 tankerle temiz su dağıtımı yapıldı.


Filistinliler bidonlarına doldurduğu sular ile günlük ihtiyaçlarının küçük bir kısmını karşılamaya çalışıyor.


#ihh
#gazze
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler kimlere veriliyor destek tutarı ne kadar?