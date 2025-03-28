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İstanbul Boğazı'nda görülmemiş olay: İki saat arayla iki ceset

İstanbul Boğazı'nda görülmemiş olay: İki saat arayla iki ceset

12:5628/03/2025, Cuma
DHA
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<p>Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi.

İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin (26) ve Onur Ödem'in (30) cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti.

Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Üstünden Murat Şahin'e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

2 SAAT ARAYLA 2 CESET BULUNDU

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. 

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

#İstanbul Boğazı
#Baltalimanı
#Ceset

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