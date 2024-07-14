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Hayat

İstanbul'da KPSS'ye geç kalan adaylar sınava giremedi

11:56 - 14/07/2024 Pazar
DHA
<p>Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel yetenek-Genel kültür oturumu, saat 10.15'te başladı.&nbsp;</p>
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel yetenek-Genel kültür oturumu, saat 10.15'te başladı.

Avcılar'da, bugün yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan bir aday, sınava giremedi.

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1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu sınavda, 120 sorudan oluşan oturum için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. 

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Saat 10.00'da bütün sınav merkezlerinin kapıları kapandı. Kapıların kapanmasının ardından gelen adaylar, sınava alınmadı.

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Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından 3 aday geldi. 

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Bir aday aracının bozulduğunu, minibüsle yoluna devam etmek zorunda kaldığını ancak, 2 dakika geç kalınca giremediğini söyledi.

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Bir başka aday da adrese gelmek için navigasyonun yanlış yolu gösterdiğini, bu nedenle geç kaldığını belirtti.

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Avcılar Sabancı 50.Yıl Anadolu Lisesi'nde ise yanlış adrese gittiği için geç kalan bir aday, okulun dış kapısından girmesine rağmen sınav salonuna alınmadı. Bir başka aday ise sınav binasına girebilmek için görevlilere uzun süre yalvardı.

#İstanbul
#KPSS
#Sınav
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