İstanbul'da KPSS'ye geç kalan adaylar sınava giremedi

Avcılar Sabancı 50.Yıl Anadolu Lisesi'nde ise yanlış adrese gittiği için geç kalan bir aday, okulun dış kapısından girmesine rağmen sınav salonuna alınmadı. Bir başka aday ise sınav binasına girebilmek için görevlilere uzun süre yalvardı.