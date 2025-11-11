Yeni Şafak
İstanbul'da yağmur etkili oldu trafikte yoğunluk yaşandı

09:1611/11/2025, Salı
DHA
Sabah saatlerinde etkili olan yağış İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ'da da sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. 

İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74’e kadar çıktı. 

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşlar işe giderken şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. 

Tedbirsiz çıkanlar ise aniden başlayan yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

