İstanbul'daki radar noktaları nereler: Yüzlerce noktaya kondu ceza yemeyin

İstanbul'da Elektronik Denetleme Sistemleri 24 saat devrede kalıyor ve hız sınırını aşan sürücüleri tespit ediyor. Radarların yerleri de belli oldu.
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler arasında yer alan İstanbul'da hız sınırı denetimleri aralıksız devam ediyor. Yüzlerce noktaya konulan Elektronik Denetleme Sistemleri'yle araçlarda sadece hız değil telefonla konuşma gibi eylemler de tespit ediliyor.
Hız sınırlarını aşmamak için kurallara uyarak sürüş yapılması gerekiyor. EDS'ler ortalama hız tespiti yaptığı için kamera direklerinin altından geçerken yavaşlamak ceza yemeye engel olmuyor.
HIZ SINIRLARI DEĞİŞTİ
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda ise 27 güzergahta İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereğince hız sınırları değiştirildi.
HIZ LİMİTİ HANGİ YOLLARDA DEĞİŞTİ?
Hız limiti değişen yollar arasında önemli arterler var. E-5 olarak bilinen D-100 Karayolu bunlardan bir tanesi.
Büyükçekmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölgede yeni hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.
BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise 70 kilometre/saat olarak değişti.
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti 90 kilometre/saat oldu.
O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit ise 100 kilometre/saat olarak güncellendi.
4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı 90 kilometre/saat oldu.
O4 Çamlıca Bağlantı Yolu-Finanskent arasında hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.
Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki yeni sınır 90 kilometre/saat oldu.
Polonezköy Kavşağı ile Riva Bağlantı Yolu arasındaki limit 90 kilometre/saate çıkarıldı.
Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.