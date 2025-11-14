İstanbul'daki radar noktaları nereler: Yüzlerce noktaya kondu ceza yemeyin

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler arasında yer alan İstanbul'da hız sınırı denetimleri aralıksız devam ediyor. Yüzlerce noktaya konulan Elektronik Denetleme Sistemleri'yle araçlarda sadece hız değil telefonla konuşma gibi eylemler de tespit ediliyor.