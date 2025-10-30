Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta down sendromlu Melek'in gelinlik hayali gerçek oldu

15:1330/10/2025, Perşembe
AA
Kahramanmaraş'ta gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Melek Demircik için düğün töreni düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 33 yaşındaki Demircik'in gelinlik giyme ve düğün hayali, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildi.

Mahallede düzenlenen düğünde Demircik, önce yöresel bindallı giyerek kına yaktırdı, ardından beyaz gelinliğiyle pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla doyasıya eğlendi.


Anne Hacer Demircik ve baba Seyit Demircik, kızlarının en büyük hayalini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.



#Kahramanmaraş
#Down sendromu
#gelinlik
