Kalp krizinin aylar önceki habercisi: Midenizde bunu hissediyorsanız dikkatli olun

Daily Record'a göre, endişe ve hazımsızlık gibi yaygın sorunlar var. Kadınlar, bu durumu neredeyse zararsız bir belirti olarak görüyor.

Uzmanlar, çoğu kadının kalp krizi belirtilerini göz ardı ettiği konusunda uyardı. Bazı insanlar, göğüs ağrısı gibi çoğu insanın yaşadığı semptomları "hafife alarak" yok sayabiliyor. Bununla birlikte, özellikle kadınların dikkat etmesi gereken bir belirti ise öne çıkıyor. Midelerindeki "basit bir hissi" göz ardı etmek, kalp krizinin sinyalini de kaçırmalarına sebep olabiliyor.

1 / 19 Mirror'da yayınlanan bir habere göre, uzmanlar hazımsızlığın kalp krizi için daha az bilinen bir semptom olduğu konusunda uyarıyor.

2 / 19 Bunun kalp krizi riskini işaret edebileceği için dikkatli olunmalıdır.

3 / 19 Circulation dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kalp krizinden birkaç ay önce hazımsızlık yaygın bir semptomdu.

4 / 19 Grubun yaklaşık %39'u kalp krizinden önce hazımsızlık yaşadıklarını bildirdi. Bununla birlikte, kalp krizi sırasında hazımsızlık şikayeti yaygın değildi.

5 / 19 NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi), hazımsızlığın göğüs kemikleri arkasında yanma ve üst karın bölgesinde ağrı veya rahatsızlıkla birlikte görülebileceğini söylüyor.

6 / 19 Çalışmanın amacı, kadınlarda koroner kalp hastalığı semptomlarını doğru bir şekilde tanımlamak ve uyarı işaretlerini daha iyi anlamaktı.

7 / 19 Araştırmacılar, "tipik kardiyak semptomların mevcut tanımı, esas olarak beyaz, orta yaşlı erkeklerin deneyimlerine dayanmaktadır".

8 / 19 Araştırmacılar ayrıca, "klinisyenler ve meslekten olmayan kişiler arasında yanlış anlaşılmalara katkıda bulunmasıyla birlikte, yanlış teşhise yol açar ve kadınların tedavi için harekete geçmesini ertelemesine neden olur" dedi.

9 / 19 Daha önceki araştırmalarda, kadınların yüzde 85 ila yüzde 90'ının kalp krizine giden dönemde çeşitli semptomlar gösterdiğini de keşfettiler.

10 / 19 Kadınlarda kalp krizinden bir ay önce tanımlanan en yaygın semptomlar: Olağandışı yorgunluk (yüzde 71) Uyku bozukluğu (yüzde 48) Nefes darlığı (yüzde 42) Hazımsızlık (yüzde 39) Anksiyete (yüzde 36)

11 / 19 Kalp krizi sırasında kadınların yaşadığı semptomlar: Nefes darlığı (yüzde 58) Halsizlik (yüzde 55) Olağandışı yorgunluk (yüzde 43) Soğuk ter (yüzde 39) Baş dönmesi (yüzde 39)

12 / 19 İngiliz Kalp Vakfı, kalp rahatsızlıkları için kadınlara erkeklerden yüzde elli daha fazla yanlış teşhis konduğunu belirtiyor.

13 / 19 Bir doktor, riskleri azaltmak ve sağlıklı kalmak için yapmanız gereken bazı önemli yaşam tarzı değişikliklerini buldu.

14 / 19 Dr. Nancy K. Sweitzer, kalbinizi sağlıklı tutmak için sigarayı bırakmak, bol miktarda meyve ve sebze içeren bir beslenme düzeni, alkollü içeceklerden kaçınmak, sağlıklı bir bel çevresi tutmak ve sık sık egzersiz yapmak gerektiğini söylüyor.

15 / 19 Kalp sağlığınızı korumanızı sağlayan o besinler; Fındık, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlara sahip kuruyemişler

16 / 19 Domates

17 / 19 Ispanak

18 / 19 Elma