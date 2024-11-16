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Kar yağışı başlıyor: İstanbul Valiliği yeni bir uyarı yayımladı 8 il için sarı kod verildi

Kar yağışı başlıyor: İstanbul Valiliği yeni bir uyarı yayımladı 8 il için sarı kod verildi

Seda Ekinci
10:0816/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe yaptığı fırtına ve yağıŞ uyarılarına bir yenisini daha ekledi. 8 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken sağanak yağış, sis, kar ve karla karışık yağmurun birçok bölgede etkili olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca, İstanbul Valiliği de yeni bir uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü soğuk hava ve yağış uyarılarının ardından 8 kent için sarı kod alarmı verdi. Sağanak yağış, sis, kar ve karla karışık yağmurun birçok bölgede etkili olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrı yapıldı. Ayrıca, İstanbul Valiliği de yeni bir uyarı yayımladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. 

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay ve Adana'nın kıyı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


8 il için sarı kodlu uyarı


Meteoroloji, “Artvin, Aydın, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Rize, Trabzon” yarın için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu durumun sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı üstüne uyarı


İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak, “Marmara Denizi’nde Fırtına Bekleniyor. Meteoroloji’ye göre; Marmara’da rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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