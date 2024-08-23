Karaman'da memurluğu bırakıp bu işe girdi: Dünya çapında büyük başarı elde etti

“Türk'ün gücünü gösterdim”





Şampiyonlar şampiyonluğu sürecini anlatan Şanal, “WMF Dünya Masaj Federasyonu açık turnuvasında ortalama 8-10 ülkenin katılım sağladığı yarışmada önce bir alanda şampiyon oluyorsunuz. Eğer yarışmada başarılı olabilirseniz tüm dalların şampiyonları ile karşılaşıp onları elediğinizde Overal dediğimiz şampiyonlar şampiyonluğu yolculuğunuz başlamış oluyor. Hamdolsun, ülkeme madalyayı ve kupayı getirdiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Tüm zorluklara rağmen bunu başarabilmek çok gurur verici, bu yüzden bu ödül Türk milletine armağan olsun. Türk milletini temsil edeceğim için çok çalıştım. Orada Türk milletinin gücünü içimde hissettim ve başardım. Ben orada iki defa Türk bayrağını açtığım ve iki defa İstiklal Marşı okuttuğum için çok mutluyum. Orada Türk'ün gücünü gösterdim” diye konuştu.



