Kimi elektrik verip anında öldürüyor, kimi dokunduğunuz anda felç ediyor, kimi ise zehriyle günlerce süründürüyor. İşte karşısındaki canlıyı bir kaç saniyede öldürebilen dünyanın en tehlikeli canlıları...
Şişen engerek yılanı
Zehirini, kendini tehlikede hissettiğine içine hava doldorup fırlatarak düşmanına gönderir. Zehiri insanı öldürmek için yeterlidir. 24 saat içinde zehiri herhangi bir canlıyı öldürür.
Boğa Yılanı
Boğa yılanının zehiri yoktur. Avını sarıp ve boğulana kadar boğarak öldürür.
Baca Örümceği
Yaşayan en ölümcül canlılar arasında yer alan bu tür, Avustralya'da görülür. Erkek cinsinin zehiri daha tehlikeli ve ölümcüldür. Karanlık yerlerede avlanır ve zehir bütün memeliler için ölümcüldür.
Karadul Örümceği
Zehri, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli değildir ancak felç geçirmenize neden olabilir.
Kutu Balığı
Dikenli Kutu Balığı Lactoria fornasini Batı-Hint Pasifiğe yayılmış durumdadır. Maksimum 23 cm uzunluğa ulaşan bireyler genellikle temiz sulara sahip lagünlerin dış bölgelerini yaşam alanı olarak tercih ederler. Kimi tropik su bireyleri zehirli olabilmektedir.
Aslan Balığı
Yetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir.
Yılan Balığı
İlk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor.
Siyah Timsah
Amazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah bu timsahlar, av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirdiler. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu timsahlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller.
Zehir Ok Kurbağası
Onu ellediğiniz anda bile felç geçirebiliyorsunuz. Eğer kazayla yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir sürede bulabiliyor. Dort Poison Frog Kolombiyada yaşıyor. Neredeyse vücudu zehirden yapılmış. 2 santim boyunda ve ellediğiniz anda cildinin üzerindeki 400 ayrı zehir derinize yayılıyor.
İğneli Vatoz
İnsanlara saldırmazlar kuyruğu çok tehlikelidir. Çoğu saldırı vakası kaza sonucu olmuştur.
Box Deniz Anası
Akışkan bir yapısı bulunan deniz anasının öldürücü bir zehiri vardır. Bir insan ile temas ederse kalıcı yanıklar bırakabilir.
Sarı Akrep
İnsanlar için ölümcüldür. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri diğer ölümcül tür olan kara akrep (Androctonus crassicauda) zehrinden iki kat daha kuvvetlidir.