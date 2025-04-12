Karavanla Türkiye turuna çıkan Polonyalı çift Diyarbakır'a hayran kaldı

Polonya'da bir kargo şirketinde çalıştığını belirten Darek Switalski, “Bu surlar fantastik. Müze ve evler fantastik. Buradan sonra Nemrut Dağı'na gideceğiz. Sonra Adana, Kapadokya, Pamukkale, Bursa, İstanbul ve eve döneceğiz. Türkiye'de 2 bin 700 Kilometre yol kat ettik. Benim evimden burası 5 bin 800 kilometre. Burada bize hediyeler veriyorlar. Burası çok çok güzel. İnsanlar açık, fantastik. Bu bizim Türkiye'deki ilk gezimiz. Gelecek sene bir daha geleceğiz” diye konuştu. (DHA)







