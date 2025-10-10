Kardeşine özendi 63 yaşında yeniden üniversite öğrencisi oldu





'İÇİMDE KALAN HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİM'





Geçmişten gelen hayalini gerçekleştirmek için ikinci üniversiteyi okumaya karar verdiğini anlatan Güler, “Gençliğimde spor spikeri olmayı çok istemiştim. O dönem radyo yaygındı, hatta sesli antrenmanlar yapardım. Ama şartlardan dolayı öğretmenliği tercih ettim. İçimde kalan bu hevesi emeklilikten sonra hayata geçirmek istedim" diye konuştu.





'GENÇLERLE BERABER OLMAK OLAĞANÜSTÜ BİR KEYİF'





İkinci üniversite deneyimini anlatan Güler, yaşı dolayısıyla yaşadığı avantajları ve dezavantajları aktardı. Güler, “Gençlerle bir arada olmak olağanüstü bir keyif. Onlarla ders çalışmak, sohbet etmek, aynı sıraları paylaşmak beni daha zinde hissettiriyor. Bilgisayar tabanlı derslerde zorlanıyorum ama öğrencilerden destek alıyorum. En çok da gençlerle iletişim halinde olmak bana enerji veriyor" dedi.







