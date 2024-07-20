Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde 99 yıl aradan sonra aşure kaynatıldı

İnsan ve İrfan Vakfında, hizmet edenler içerisinde çeşitli meslek gruplarından gönüllüler olduğuna, herkesin burada imece usulü çalıştığına dikkati çeken Çıtlak, şöyle devam etti:

"Hiçbir beklentisi olmadan bunu sadece Allah için yapıyorlar. Birileri bunu başlatmalı, birileri her şeye rağmen her şeyin maddeyle konuşulduğu, ekonomiyle tartışıldığı bir ortamda bundan ibaret olmadığımızı göstermesi lazım. Konuşmak dediğimizde sosyal medyada herkes konuşuyor. Herhangi bir şekilde kendisine sorulduğunda bilen de bilmeyen de belki konuşuyor. Biz bunlarla meşgul olmuyoruz. Bilebildiğimiz şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz."