Kavurucu sıcaklar kapıda: Termometreler 42 dereceyi gösterecek

Yeni haftada batı bölgeler sıcak hava dalgasının etkisine girecek, doğu bölgelerde ise sağanak yağışlar devam edecek. Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve 40-42 dereceye ulaşması bekleniyor.
İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık artıyor. Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de oldukça sıcak, ancak sert esen rüzgarlar bir nebze de olsa rahatlama sağlıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa ise güneşli ve 35 derece olacak. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık ise 39 derece olacak.
Marmara'da hava bu günlerde çok sıcak ve nemli olmaya başladı. Hafta boyunca sert esecek poyraz, biraz serinlik getirecek. Bölgede sıcaklıklar 32-34 derece aralığında olacak.
İç Anadolu'da haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek.
Rüzgarlar kuzeyden sert esecek. Sivas civarında yerel yağışlar görülebilecek. Eskişehir 35, Konya ve Kayseri 33, Niğde 31 derece olacak.
Ege, yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek olan bölge. Pazartesi Manisa, Muğla ve Denizli 40, Aydın 42, Afyon 34, Bodrum 38 derece olacak. Sert ve serin esen rüzgarlar, sıcak çarpması riskini biraz azaltıyor.
Akdeniz'de çoğu şehirde hava kuru ve çok sıcak. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Adana 38, Kahramanmaraş 40, Isparta 35 derece olacak.
Karadeniz'in batısı açık, doğusunda sağanak yağışlar devam edecek. Ordu-Artvin hattında pazartesi ve salı günü beklenen yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bolu ve Kastamonu 32, Samsun 31, Trabzon 28 derece olacak.
Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum-Van-Hakkari hattında şiddetli yağış bekleniyor, sel riskine karşı dikkatli olunmalı. Erzurum 24, Malatya ise açık ve 35 derece olacak. Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar devam edecek, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 40 derece olacak.
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