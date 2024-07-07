Kavurucu sıcaklar kapıda: Termometreler 42 dereceyi gösterecek

İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık artıyor. Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de oldukça sıcak, ancak sert esen rüzgarlar bir nebze de olsa rahatlama sağlıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa ise güneşli ve 35 derece olacak. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık ise 39 derece olacak.