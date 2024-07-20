Kazada ölen komiser eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğuldu: Gamzesine kurban olduğum

'Gamzesine kurban olduğum'

Hastaneden çıkıp yaralı olarak eşinin cenazesine katılan Kumru Yakuli'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken ve ağıtlar yakan Kumru Yakuli, cenaze aracını da Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte uğurladı. Vali Çiftçi'nin başsağlığı dileğine “Sizin de başınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyordu. Hakan hepinizi çok seviyordu” dedi.