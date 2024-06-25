"İlk iki deneyimimde başarısız oldum ama yılmadım"





İpek böceği yetiştiriciliği fikrinin babaannesinden geldiğini belirten Sırrı Taha Bal, ''Bu işi babaannemden esinlenerek yaptım. Onlar merdiven altından ipek çekip çile yaparlardı ve ondan da iğne oyası yaparlardı. Ben de bundan ilham alarak üretime başladım. İlk iki deneyimimde başarısız oldum ama yılmadım. Yılmadım çünkü şehrimin ve ülkemin buna ihtiyacı olduğunu biliyorum."