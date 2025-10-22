Yeni Şafak
Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi: İlk açıklama geldi

15:5422/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiası ortalığı karıştırdı. Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden iddialara ilişkin ilk açıklama geldi.

Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğu iddiası gündeme geldi.

Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü.

Özkuş, “Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta kaldığını belirtti” ifadelerini kullandı.

Bu iddianın ardından aileye yakın bir kaynak, haberi doğrulayıp Melisa Dilara Tatlıtuğ’un dün tahliye olduğunu söyledi.

'İtiraz süresini kaçırdık'

Konuyla ilgili açıklama Melisa Tatlıtuğ'un avukatından geldi:

"Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız"


