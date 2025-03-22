Kızılay gönüllüleri yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri bu Ramazan da unutmadı

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zamandır. Kızılay olarak, bu kutsal ayda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gönüllülerimizle birlikte sadece iftarlık yemekler ulaştırmakla kalmıyor, sofralarına misafir olarak Ramazan'ın bereketini ve manevi huzurunu paylaşıyoruz. Birlikte geçirilen her an, iyiliğin ve kardeşliğin sıcaklığını hissettiriyor. Ramazan'ın ruhunu yaşatmak için gönüllerimizi ve sofralarımızı paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.



