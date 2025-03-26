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Kudüs'teki Haseki Sultan Tekkesi Osmanlı'dan miras: 473 yıldır ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor

Kudüs'teki Haseki Sultan Tekkesi Osmanlı'dan miras: 473 yıldır ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor

11:2126/03/2025, Çarşamba
AA
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Osmanlı devletinin 473 yıl önce Kudüs'te yaptırdığı, ihtiyaç sahiplerine sıcak aş imkanı sağlayan Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da yoksullara iftar vermeye devam ediyor. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor. 

 Osmanlı Devleti'nin "kapanmayan hayır kapısı" olarak nitelenen tekkede yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlanıp, ücretsiz dağıtılıyor. Özellikle ramazan ayında tekkeye gelenlerin sayısında her zaman genel bir artış yaşanıyor.

#kudüs
#kadir gecesi
#osmanlı

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