Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. İl il Kurban Bayramı saatleri belli oldu. Kurban Bayramı saat kaçta?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor.
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21, Iğdır'da 05.10'da kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 05.52
Adıyaman: 05.38
Afyonkarahisar: 06.07
Ağrı: 05.14
Aksaray: 05.54
Amasya: 05.41
Ankara: 05.54
Antalya: 06.11
Ardahan: 05.12
Artvin: 05.15
Aydın: 06.20
Balıkesir: 06.15
Bartın: 05.52
Batman: 05.27
Bayburt: 05.24
Bilecik: 06.05
Bingöl: 05.26
Bitlis: 05.21
Bolu: 05.57
Burdur: 06.10
Bursa: 06.09
Çanakkale: 06.20
Çankırı: 05.50
Çorum: 05.44
Denizli: 06.15
Diyarbakır: 05.30
Düzce: 05.59
Edirne: 06.15
Elazığ: 05.32
Erzincan: 05.28
Erzurum: 05.21
Eskişehir: 06.04
Gaziantep: 05.43
Giresun: 05.30
Gümüşhane: 05.26
Hakkari: 05.17
Hatay: 05.50
Iğdır: 05.10
Isparta: 06.09
İstanbul: 06.07
İzmir: 06.21
Kahramanmaraş: 05.44
Karabük: 05.52
Karaman: 06.00
Kars: 05.12
Kastamonu: 05.47
Kayseri: 05.47
Kilis: 05.45
Kırıkkale: 05.52
Kırklareli: 06.12
Kırşehir: 05.51
Kocaeli: 06.04
Konya: 06.01
Kütahya: 06.07
Malatya: 05.37
Manisa: 06.19
Mardin: 05.29
Mersin: 05.55
Muğla: 06.19
Muş: 05.23
Nevşehir: 05.50
Niğde: 05.52
Ordu: 05.32
Osmaniye: 05.48
Rize: 05.21
Sakarya: 06.02
Samsun: 05.37
Şanlıurfa: 05.38
Şırnak: 05.22
Siirt: 05.23
Sinop: 05.40
Sivas: 05.28
Tekirdağ: 06.13
Tokat: 05.39
Trabzon: 05.24
Tunceli: 05.30
Uşak: 06.11
Van: 05.16
Yalova: 06.07
Yozgat: 05.47
Zonguldak: 05.55.
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te,
Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de,
İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da,
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.